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Россиянин перепутал рак с шелухой от семечки подсолнуха

В Якутске мужчине диагностировали меланому, приняв за опухоль шелуху от семечки

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Shutterstock

Пациент с подтвержденным диагнозом онкологического заболевания был направлен в офтальмологическую больницу Якутска, «рак» удалось вылечить за несколько секунд. Об этом сообщает портал «ЯСИА».

Житель Якутска с диагностированной злокачественной опухолью пришел в офтальмологическую клинику для дальнейшего обследования.

«Я обратил внимание, что меланома имеет странную структуру. Черное пятно на глазу хорошо просматривалось, но ткани имели какую-то нетипичную, волокнистую структуру, линии шли вверх», — рассказал врач-офтальмолог ЯРОКБ Пантелеймон Аргунов.

Специальной иглой врач извлек «опухоль», которая на деле оказалась застрявшей в глазу шелухой семечки подсолнуха. Счастливого пациента отпустили домой.

Ранее врачи по ошибке диагностировали студенту рак и удалили ему часть кишечника.

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