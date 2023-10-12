Россиянин перепутал рак с шелухой от семечки подсолнуха

Пациент с подтвержденным диагнозом онкологического заболевания был направлен в офтальмологическую больницу Якутска, «рак» удалось вылечить за несколько секунд. Об этом сообщает портал «ЯСИА».

Житель Якутска с диагностированной злокачественной опухолью пришел в офтальмологическую клинику для дальнейшего обследования.

«Я обратил внимание, что меланома имеет странную структуру. Черное пятно на глазу хорошо просматривалось, но ткани имели какую-то нетипичную, волокнистую структуру, линии шли вверх», — рассказал врач-офтальмолог ЯРОКБ Пантелеймон Аргунов.

Специальной иглой врач извлек «опухоль», которая на деле оказалась застрявшей в глазу шелухой семечки подсолнуха. Счастливого пациента отпустили домой.

Ранее врачи по ошибке диагностировали студенту рак и удалили ему часть кишечника.