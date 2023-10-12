Избитую одноклассниками на уроке девочку на вертолете доставили в Уфу

Школьницу из Кармаскалинского района Башкирии, которую одноклассники жестоко избили на уроке, доставили на вертолете в Уфу. Об этом сообщает UFA1.RU.

Издание со ссылкой на Минздрав региона отмечает, что сейчас ребенок пребывает в состоянии средней тяжести. До этого девочка находилась в реанимации детской больницы.

Инцидент произошел в сельской школе в деревне Савалеево. По словам матери пострадавшей девочки, на ее дочь во время урока напали два шестиклассника. Учителя в момент драки в кабинете не было.

Родительница сообщила, что у школьницы отбита селезенка и поджелудочная железа. Кроме того, у девочки синяки по всему телу. Районная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Ранее в Новосибирске пятиклассники жестоко избили сверстника, когда тот гулял с девочкой.