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Российская полиция со стрельбой задержала вооруженного двумя ножами рецидивиста

На Урале со стрельбой задержали вооруженного двумя ножами рецидивиста-дебошира

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Shutterstock

В уральском Златоусте полиция со стрельбой задержала вооруженного двумя ножами рецидивиста, устроившего дебош в многоквартирном доме. Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

В ночь на 12 октября жильцы многоквартирного дома позвонили в полицию и сообщили, что их ранее судимый сосед повредил дверь на девятом этаже и разбил стекла. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно прибыли на место.

«<…> Агрессивный мужчина с внешними признаками опьянения оказал сопротивление, забаррикадировался и сквозь двери нанес ножевое ранение в руку одному из полицейских», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

После этого на место направили находящихся поблизости госавтоинспекторов и сотрудников Росгвардии. Обезвредить и задержать злоумышленника удалось лишь с применением огнестрельного оружия.

Ранее в Подмосковье рецидивист открыл стрельбу по подросткам и ранил ножом женщину.

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