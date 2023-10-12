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В России разработают дорожную карту развития стрелковой инфраструктуры

Участникам стрелкового рынка представят план развития отрасли на 2024-2027 годы

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В России будет разработана дорожная карта развития стрелковой инфраструктуры на 2024-2027 годы. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в концерне «Калашников» по итогам прошедшего 12 октября в Москве первого всероссийского оружейного форума «Российский оружейный рынок. Развилка в развитии».

Отмечается, что в ходе форума участники приняли резолюцию, содержащую рекомендации всем субъектам стрелкового рынка по обеспечению устойчивого и динамичного развития отрасли.

В частности, в документе говорится о необходимости отдавать приоритет продукции отечественного производства, воздержаться от любых действий, которые могут принести стрелковой отрасли России имиджевые, репутационные, финансовые и иные потери, разработать дорожную карту развития стрелковой инфраструктуры на период 2024-2027 годы.

Также в ходе мероприятия обсуждалась необходимость подготовить предложения по внесению изменений в федеральный закон «Об оружии» в части упрощения оборота пневматического оружия.

«Разработать и ввести в действие программу образовательного модуля «Основы стрелковой подготовки для учащихся старшей школы», продолжить реализацию мер по расширению возможностей цифрового контроля за оборотом оружия и патронов для снижения издержек и административной нагрузки на участников оборота оружия», — отмечается в резолюции.

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