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Подозреваемого в расчленении женщины в Москве задержали

В Москве задержали подозреваемого в расчленении женщины в ванной

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Московская полиция задержала подозреваемого в расчленении женщины в ванной. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета.

«В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу», — рассказали в ведомстве.

В ванной комнате в квартире жилого дома на улице Фабрициуса 11 октября нашли тело расчлененной женщины. Сотрудники правоохранительных органов при первоначальном осмотре обнаружили там пакеты с частями ее тела и предполагаемое орудие преступления — режущий предмет.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать детали и обстоятельства инцидента.

Ранее в Ленобласти мужчина варил суп с картошкой из расчлененного гостя.

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