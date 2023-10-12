Стало известно число погибших россиян в ходе боевых действий на юге Израиля

Четыре российских гражданина погибли в результате эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.

По данным ведомства, еще шесть россиян числятся среди пропавших без вести. В настоящее время их местоположение пытаются выяснить сотрудники посольства Москвы в Тель-Авиве, а также представительства страны при Палестинской национальной администрации (ПНА).

«С прискорбием сообщаем, что, согласно актуализированным на 12 октября данным израильской стороны, в результате боевых действий на юге Израиля погибли четыре постоянно проживающих в этой ближневосточной стране гражданина России», — указано в заявлении.

Как уточнили в министерстве, погибшие люди имели двойное гражданство — РФ и Израиля.

В конце дипломатическое ведомство призвало Израиль и Палестину принять меря для урегулирования конфликта, указав на необходимость соблюдать нормы международного гуманитарного права. Представители МИД РФ подчеркнули, что российское руководство решительно осуждает любое проявление терроризма и взятие людей в заложники. То же относится к целенаправленному созданию невыносимых для жизни условий и иных действий насильственного характера по отношению к мирным жителям.

Ранее Росавиация открыла горячую линию для граждан, желающих покинуть Израиль.