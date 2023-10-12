Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пенсионерка похудела до 44 кг из-за редкого поражения сосудов

В Новосибирске врачи спасли пенсионерку с истощением из-за поражения сосудов

close
100%
Центр им. Е.Н. Мешалкина' class="item-image" >
Телеграм-канал Центр им. Е.Н. Мешалкина

В центре имени Мешалкина в Новосибирске врачи спасли пенсионерку, потерявшую половину собственного веса из-за патологии сосудов. Об этом сообщается в Telegram-канале медицинского учреждения.

75-летнюю жительницу Новокузнецка в течение двух лет беспокоили боли в области живота после приема пищи. Из-за неприятных ощущений женщина начала отказываться от еды, за время, пока медики пытались установить ей диагноз, пациентка похудела с 80 до 44 кг.

После долгих обследований и УЗИ сосудов установили точный диагноз — полная блокада кишечных артерий из-за кальциноза и атеросклероза. Эта патология могла привести к некрозу тканей.

«Уникальность этого случая заключалась в тотальном кальцинозе стенок сосудов. Просвет крупных сосудов, кровоснабжающих тонкий и толстый кишечник, закрылся полностью. Это повлекло за собой нарушение перистальтики кишечника», — рассказали врачи.

Медики приняли решение о хирургическом вмешательстве, из-за отложений кальция врачам пришлось установить внутрисосудный каркас и заново запустить кровоток по пораженным участкам кишечника.

Операция прошла успешно, сейчас пациентка уже может самостоятельно принимать пищу и не испытывает болезненных ощущений.

Ранее россиянин пил воду с магнитами, чтобы вылечить язву желудка, и попал в больницу.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий