Пенсионерка похудела до 44 кг из-за редкого поражения сосудов

В центре имени Мешалкина в Новосибирске врачи спасли пенсионерку, потерявшую половину собственного веса из-за патологии сосудов. Об этом сообщается в Telegram-канале медицинского учреждения.

75-летнюю жительницу Новокузнецка в течение двух лет беспокоили боли в области живота после приема пищи. Из-за неприятных ощущений женщина начала отказываться от еды, за время, пока медики пытались установить ей диагноз, пациентка похудела с 80 до 44 кг.

После долгих обследований и УЗИ сосудов установили точный диагноз — полная блокада кишечных артерий из-за кальциноза и атеросклероза. Эта патология могла привести к некрозу тканей.

«Уникальность этого случая заключалась в тотальном кальцинозе стенок сосудов. Просвет крупных сосудов, кровоснабжающих тонкий и толстый кишечник, закрылся полностью. Это повлекло за собой нарушение перистальтики кишечника», — рассказали врачи.

Медики приняли решение о хирургическом вмешательстве, из-за отложений кальция врачам пришлось установить внутрисосудный каркас и заново запустить кровоток по пораженным участкам кишечника.

Операция прошла успешно, сейчас пациентка уже может самостоятельно принимать пищу и не испытывает болезненных ощущений.

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