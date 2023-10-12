Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Рядом с индустриальным парком «Руднево» появятся новые спортивные и детские площадки

Благоустроенная территория возле «Руднево» станет новой точкой притяжения

close
100%
Моs.ru

Благоустройство территории рядом с индустриальным парком «Руднево» на востоке столицы сделает место новой точкой притяжения жителей. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, его цитирует официальный сайт столичного градоначальника.

«Проект был разработан с учетом пожеланий горожан и сотрудников предприятий, размещенных в «Руднево», — отметил Петр Бирюков, добавив, что работы проходят на двух участках без развитой инфраструктуры.

По его словам, первый участок расположен вблизи жилой застройки в районе Некрасовка между Северо-Восточной хордой, Сочинской улицей и Проектируемым проездом № 625. Второй участок находится между Лухмановской улицей и Проектируемым проездом № 287 и граничит с промышленными зонами.

На этих территориях, как уточнил заместитель мэра, уберут под землю провода, проведут освещение, затем высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Рядом с индустриальным парком появятся детские и спортивные площадки, футбольное поле с искусственным покрытием, велодорожки, зоны для отдыха, прогулочные маршруты и экотропы.

Завершить основные работы по благоустройству планируется во втором квартале 2024 года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий