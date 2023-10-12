Рядом с индустриальным парком «Руднево» появятся новые спортивные и детские площадки

Благоустройство территории рядом с индустриальным парком «Руднево» на востоке столицы сделает место новой точкой притяжения жителей. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, его цитирует официальный сайт столичного градоначальника.

«Проект был разработан с учетом пожеланий горожан и сотрудников предприятий, размещенных в «Руднево», — отметил Петр Бирюков, добавив, что работы проходят на двух участках без развитой инфраструктуры.

По его словам, первый участок расположен вблизи жилой застройки в районе Некрасовка между Северо-Восточной хордой, Сочинской улицей и Проектируемым проездом № 625. Второй участок находится между Лухмановской улицей и Проектируемым проездом № 287 и граничит с промышленными зонами.

На этих территориях, как уточнил заместитель мэра, уберут под землю провода, проведут освещение, затем высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Рядом с индустриальным парком появятся детские и спортивные площадки, футбольное поле с искусственным покрытием, велодорожки, зоны для отдыха, прогулочные маршруты и экотропы.

Завершить основные работы по благоустройству планируется во втором квартале 2024 года.