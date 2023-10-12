Воздушная тревога объявлена в израильском городе Метула

Режим воздушной тревоги введен на территории израильского города Метула. Власти предупреждают местных жителей о возможных ракетных ударах по населенному пункту, сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Сирены прозвучали в городе Метула», — указано в заявлении.

Населенный пункт расположен недалеко от границы с Ливаном. При этом в пресс-службе ЦАХАЛ добавили, что в настоящее время выясняют подробности о ситуации в городе.

До этого сирены воздушной тревоги сработали в трех кибуцах на севере Израиля. По данным армии страны, о возможной опасности предупредили жителей сельскохозяйственных коммун Ха-Гошрим и Шеар-Яшув. Также особый режим был введен в кибуце Дафна.

7 октября силы палестинского движения ХАМАС объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В тот же день они нанесли удары по израильской территории, использовав несколько тысяч ракет.

В ответ власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение. Глава правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что его государство находится в состоянии войны.

После этого Армия обороны Израиля сообщила о начале собственной операции «Железные мечи». Согласно последним данным, к текущему моменту ЦАХАЛ сбросил на сектор Газа около шести тыс. бомб и поразил более 3,6 тыс. объектов ХАМАС.

Ранее в США рассказали о переговорах с Израилем по поводу создания гуманитарных коридоров для вывода людей из сектора Газа.