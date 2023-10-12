Президент Палестины призвал направить сектору Газа гумпомощь

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал открыть гуманитарные коридоры, а также отправить в Сектор Газа гуманитарную помощь. Об этом сообщает агентство WAFA.

Отмечается, что Аббас сказал об этом в ходе встречи с королем Иордании Абдаллой II. Палестинский лидер также призвал к прекращению «агрессии со стороны Израиля» и к миру. При этом Аббас отметил, что нужно освободить пленных и гражданских лиц и добавил, что с обеих сторон необходимо прекратить уничтожать мирных жителей.

Ранее Египет предложил объявить на шесть часов перемирие между Израилем и Палестиной, чтобы доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. Отмечается, что Египет уже обсудил с США и другими странами план по предоставлению гумпомощи через свою границу с сектором Газа. Помощь должны будут доставить через пограничный контрольно-пропускной пункт «Рафах» между сектором Газа и Синайским полуостровом.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.