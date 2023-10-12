Названы пять полезных для здоровья свойств тыквы

Журналисты «Ридуса» выяснили у экспертов, какими полезными свойствами обладает тыква. Названы пять важнейших из них.

Во-первых, тыква является низкокалорийным продуктом и подходит для тех, кто следит за фигурой. При этом данный продукт содержит большое количество клетчатки, надолго сохраняя чувство сытости.

Во-вторых, при регулярном употреблении тыквы уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет снижения уровня «плохого» холестерина в крови. Кроме того, эти плоды содержат калий, который помогает поддерживать нормальное артериальное давление.

Третьим полезным свойством тыквы является наличие важного для здоровья глаз бета-каротина, предотвращающего развитие катаракты и возрастной дегенерации сетчатки.

Еще один важный пункт заключается в том, что тыква способствует правильной работе пищеварительной системы, предотвращает запоры и поддерживает здоровую микрофлору кишечника.

Замыкает список содержащийся в тыкве витамин А, который участвует в обновлении клеток кожи, делая ее более здоровой и упругой.

Клеточный биолог Александр Созыкин до этого сообщил, что тыкву не стоит сочетать мясом, потому что оно может замедлить ее переваривание и усвоение. Помимо этого, по его словам, не стоит есть данный продукт с кисло-сладкими ягодами.

Ранее фермер из Англии вырастил тыкву весом 304 кг.