Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы пять полезных для здоровья свойств тыквы

В России заявили, что тыква снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

close
100%
Depositphotos

Журналисты «Ридуса» выяснили у экспертов, какими полезными свойствами обладает тыква. Названы пять важнейших из них.

Во-первых, тыква является низкокалорийным продуктом и подходит для тех, кто следит за фигурой. При этом данный продукт содержит большое количество клетчатки, надолго сохраняя чувство сытости.

Во-вторых, при регулярном употреблении тыквы уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет снижения уровня «плохого» холестерина в крови. Кроме того, эти плоды содержат калий, который помогает поддерживать нормальное артериальное давление.

Третьим полезным свойством тыквы является наличие важного для здоровья глаз бета-каротина, предотвращающего развитие катаракты и возрастной дегенерации сетчатки.

Еще один важный пункт заключается в том, что тыква способствует правильной работе пищеварительной системы, предотвращает запоры и поддерживает здоровую микрофлору кишечника.

Замыкает список содержащийся в тыкве витамин А, который участвует в обновлении клеток кожи, делая ее более здоровой и упругой.

Клеточный биолог Александр Созыкин до этого сообщил, что тыкву не стоит сочетать мясом, потому что оно может замедлить ее переваривание и усвоение. Помимо этого, по его словам, не стоит есть данный продукт с кисло-сладкими ягодами.

Ранее фермер из Англии вырастил тыкву весом 304 кг.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий