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Колдун наслал рой пчел на женщин, обвиненных в краже

The Star: в Кении колдун наслал рой из тысячи пчел на двух воровок

Жители кенийского города Китенгел стали свидетелями странного зрелища: в полицейский участок пришли две женщины, облепленные тысячами пчел. Об этом сообщает портал The Star.

По словам жителей, рой насекомых на женщин наслал знахарь, к которому обратилась кенийка, когда у нее похитили все наличные деньги в автобусе. Несмотря на то, что преступниц она знала в лицо, взывать к их совести было бесполезно, тогда пострадавшая обратилась к колдуну и попросила вынудить воровок явиться в участок.

Обвиненные в воровстве сдались в полицию и вернули украденное, как рассказали свидетели шествия женщин, облепленных пчелами, у одной из них насекомые почти полностью закрыли лицо, второй пчелы покрыли руки.

По словам начальника отделения, после передачи денег насекомые разлетелись.

«Я никогда такого не видел и не верил, что это возможно, но это случилось», — заявил полицейский Патрик Маньяси.

Обвиняемых в краже оставили под арестом.

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