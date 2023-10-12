В Петербурге человек пострадал из-за непогоды

Один человек пострадал, повреждены три автомобиля из-за непогоды в Санкт-Петербурге. Скорость ветра 13 октября по прогнозу превысит 18 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

«<…> По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 13 октября в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление ветра до 18 м/с», — уточнили в сообщении.

По данным на 16:00, сотрудники МЧС 54 раза выезжали на ликвидацию последствий разгула стихии. Из-за падения деревьев три автомобиля получили повреждения. Кроме того, в ведомстве отметили, что пострадал один человек.

Спасатели обратились к местным жителям с просьбой соблюдать меры предосторожности в неблагоприятных погодных условиях.

Накануне синоптики предупредили о сильном порывистом ветре 23-27 метров в секунду. Все городские службы города были переведены в режим повышенной готовности, сформировали более 60 аварийных бригад.

11 октября в Москве температура воздуха ночью впервые опустилась ниже нуля.

Ранее синоптики пообещали во второй декаде октября новую волну бабьего лета.