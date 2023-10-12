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Роскомнадзор предупредил глав компаний о фальшивых письмах от ведомства

РКН предупредил о фальшивых письмах главам компаний о профилактических визитах

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Роскомнадзор

На почту руководителей компаний начали приходить фальшивые сообщения о проведении профилактических визитов Роскомнадзора. Об этом сообщается в Telegram-канале службы.

В РКН уточнили, что рассылка производится с электронного адреса rkn.moscow77@yandex.ru якобы от имени заместителя руководителя Управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу (ЦФО) Ольги Коротовой.

В сообщении также отмечается, что поддельные письма направлены на бланке, копирующем официальный бланк Управления Роскомнадзора по ЦФО, и содержат данные о сертифицированной электронной подписи уполномоченного сотрудника.

В ведомстве подчеркнули, что все письма от Роскомнадзора и его территориальных органов содержат электронную подпись в формате .sig, подлинность и срок действия которой можно проверить на портале Госуслуг. Кроме того, для рассылки официальных писем служба использует почту в формате name@rkn.gov.ru.

До этого специалист испытательной лаборатории Лиги Цифровой Экономики Дмитрий Саков рассказывал «Газете.Ru», что вместе с ростом случаев интернет-мошенничества увеличивается и число осведомленных пользователей, из-за чего злоумышленникам приходится придумывать более изощренные схемы спам-атак. Для защиты от фишинга эксперт рекомендовал избирательно подходить к указанию электронной почты на ресурсах, не кликать на всплывающие баннеры. Полезно также обращать внимание на адресную строку: фишинговые ресурсы зачастую используют адреса с незащищенным протоколом — http вместо https.

В Госдуме предложили ввести отдельную уголовную статью за фиктивный сбор пожертвований.

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