Кот вернулся к владельцам спустя 12 лет после пропажи

В США пропавший кот вернулся к хозяевам спустя 12 лет, пишет HuffPost. Владельцы питомца были удивлены тому, что он все еще жив.

Анджело и Шелли Кастеллино из Калифорнии рассказали, что их кот Баттерс пропал 12 лет назад, когда открыл дверь и убежал из дома. Питомец так и не вернулся обратно, а его поиски не принесли результата.

«Мы думали, что его схватили койоты. Нам было очень грустно, когда он пропал», — поделились супруги.

Владельцы Баттерса были уверены, что его нет в живых, однако в начале октября Далтон Черчвелл нашел кота на своем заднем дворе. Оказалось, у животного был микрочип — с его помощью удалось разыскать контакты семьи Кастеллино.

«Сначала мы не ответили, потому что подумали, что звонят мошенники, но когда нам перезвонили снова, трубку взяла моя жена. Далтон сказал ей, что нашел Баттерса», — вспоминает Анджело.

После этого кота передали обратно владельцам.

«Баттерс дома и в безопасности со своей семьей», — сообщила Шелли.

Ранее в США кота нашли после 10 лет поисков.