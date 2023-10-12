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Свыше 156 млн льготных поездок в автобусах «Мострансавто» совершили пассажиры Подмосковья

Жители Подмосковья совершили более 156 млн льготных поездок с начала года

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С 1 января 2023 года пассажиры АО «Мострансавто» совершили больше 156 млн поездок в автобусах предприятия по социальным картам, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Наибольшее количество льготных поездок — свыше 8 млн — совершили пассажиры МАП № 5 г. Подольск. На втором месте по объему трафика находится МАП № 11 г. Балашиха с показателем в 8 млн операций, а замыкает тройку лидеров МАП № 8 г. Химки — больше 7,9 млн трансакций», - говорится в сообщении.

«Мострансавто» обслуживает около 1 тыс. 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему Подмосковью.

Помимо социальных карт жителям и гостям региона в автобусах Мострансавто доступны другие способы оплаты проезда: банковские и транспортные карты «Стрелка», «Тройка» (тариф «Кошелек»).

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