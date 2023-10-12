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Студент-медик заставлял онкобольных пациентов хосписа есть фекалии

В Казахстане осудят студента-медика, который заставлял пациентов есть фекалии

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Depositphotos

В Астане начался суд над студентом медицинского университета, который издевался над беспомощными пациентами хосписа и заставлял их есть фекалии. Об этом сообщает портал Orda.kz.

Год потребовался следователям, чтобы довести до суда дело об издевательствах над онкобольными пациентами хосписа «AMARA Investment» в Астане. На скамье подсудимых оказался молодой человек, который проходил практику в медицинском учреждении.

Как установили правоохранители, онкобольных, в основном пожилых людей с деменцией, санитар не просто избивал, а заставлял есть фекалии, издевательства снимал на видео и отправлял приятелям.

«На видео — пожилые и больные люди. Видно, как он бил их и даже заставлял есть испражнения. Этим видео он делился в чате с друзьями, чтобы посмеяться. Когда об издевательствах стало известно, руководство учреждения уволило студента», — рассказал адвокат Мерхат Ахметолдин.

Известно, что за время, пока шло расследование, молодой человек успел получить диплом врача. Свою вину он полностью признал и раскаялся, ему может грозить до семи лет лишения свободы.

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