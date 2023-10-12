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Бойцу ВСУ в ДНР назначили пожизненное заключение за расстрел беженцев

В ДНР бойца ВСУ приговорили к пожизненному заключению за расстрел беженцев

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Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к пожизненному сроку украинского военнослужащего Андрея Скорину за расстрел колонны беженцев в Мариуполе, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным следствия, 31 марта в Мариуполе на Никопольском проспекте осужденный расстрелял колонну гражданских автомобилей с белыми лентами. В результате обстрела на месте погибли четверо мужчин и одна женщина.

В пресс-службе пояснили, что Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего водителя 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Скорины.

Этот мужчина был признан виновным в убийстве и в покушении на убийство двух и более лиц, которое было совершенно организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением.

Учитывая позицию государственного обвинителя, суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

До этого президент РФ Владимир Путин своим указом назначил судей в новых российских регионах.

Ранее в Крыму двух украинских граждан приговорили к колонии за шпионаж.

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