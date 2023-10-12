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В Москве третью неделю растет посещаемость торговых центров

Союз торговых центров: посещаемость ТЦ в Москве выросла на 11%

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Валерий Мельников/РИА Новости

По сравнению с прошлым годом в Москве посещаемость торговых центров выросла на 11%, сообщил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Тенденция увеличения количества покупателей в ТЦ растет третью неделю, рассказал он в пресс-центре НСН.

В целом по России посещаемость выросла на 3%, отметил Люлин, назвав это оптимистичным трендом.

Однако в сравнении с 2019 годом московские ТЦ не дождались 35% покупателей, региональные – 20%, констатировал эксперт. Исправить ситуацию, по его мнению, можно за счет трансформации торговых центров и их ориентации на развлечения, а не на магазины.

«Как торговый центр должен трансформироваться, чтобы люди туда приходили? Один из ответов – это развлечения, общепит, место встречи. То есть, люди хотят проводить время вместе. Им нужно предложить это», – убежден Люлин.

Не очень высокая посещаемость ТЦ может быть связана с маркетплейсами. Как отметила председатель экспертного совета Центра электронной торговли Юлианна Гордон, на них сегодня нет недостатка иностранных брендов.

В начале года сообщалось о росте посещаемости ТЦ в среднем по стране и снижении – в Москве.

В апреле в столице и в Санкт-Петербурге посещаемость ТЦ увеличилась на 4-6% после длительного спада на фоне закрытия магазинов с иностранными брендами.

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