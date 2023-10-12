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Школьники напали на одноклассницу во время урока и отбили ей селезенку

Ufa1: в Башкирии школьница попала в реанимацию после избиения на уроке

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В школе Кармаскалинского района Башкирии одноклассники жестоко избили девочку во время урока, пострадавшая госпитализирована в отделение реанимации. Об этом сообщает портал Ufa1.

Инцидент произошел в сельской школе в деревне Савалеево. По словам матери пострадавшей девочки, на ее дочь во время урока напали два шестиклассника. Учителя в момент драки в кабинете не было.

«Пинали ногами, отбита селезенка, поджелудочная, и множественные ушибы по телу. На ее жалобу, что очень болит рука, учителя не придали значения, не стали разбираться, ребенок отучилась до конца дня и поехала домой», — рассказала женщина.

Школьницу госпитализировали, она находится в отделении реанимации детской больницы. По факту избиения ребенка проверку проводит прокуратура Кармаскалинского района, руководство школы произошедшее комментировать отказалось, сославшись на занятость.

Ранее школьник из Красноярского края избил свою одноклассницу, которая кидалась в него бумажками.

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