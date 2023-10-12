Число жертв израильских ударов по Газе достигло 1417

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 1417, пострадали 6268 человек, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Министерство здравоохранения анклава.

Из сводки ведомства следует, что среди жертв ударов 447 детей и 248 женщин.

Также сообщалось, что 12 сотрудников Агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли в Газе с 7 октября.

Тысячи радикалов ХАМАС вторглись на территорию Израиля 7 октября, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Авиация страны нанесла удары по элитному подразделению ХАМАС «Нохба», участвовавшему в масштабной атаке Израиля 7 октября. Из сектора Газа одно за другим приходят сообщения о гибели высокопоставленных руководителей исламистских группировок. До сих пор остается неизвестной судьба заложников — граждан Израиля, их число может достигать 150.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.