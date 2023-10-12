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Биолог объяснил, почему не стоит трогать диких ласок, которых заметили в Москве

Биолог Глазков призвал не трогать диких ласок, которых заметили в Москве

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Depositphotos

Диких ласок, одну из которых заметили во дворе жилого дома в Москве, лучше не трогать, потому что животное может укусить, если подойти к нему слишком близко. Об этом «Москве 24» рассказал биолог Павел Глазков.

По его словам, к ласкам лучше не подходить ближе, чем на три метра.

«Во-первых, не надо мешать ему охотиться. Во-вторых, ласки достаточно храбрые. Если им что-то не понравится, могут проявить к человеку агрессию. Сама ласка специально не нападет никогда, но и в обиду себя не даст, может укусить», — отметил эксперт.

Он предупредил, что перед нападением животное может издать цокающий звук, которым оно выражает недовольство. Если же избежать укуса не вышло, важно незамедлительно обратиться к врачу, добавил Глазков.

«В любом случае дикий зверь есть дикий зверь. Они питаются мышами и крысами, и зубы после этого не чистят. У ласок во рту находится разнообразный букет бактерий», — пояснил биолог.

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