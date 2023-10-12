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Пиранья откусила ребенку палец в Омской области

РИА Новости: в Омской области пиранья откусила палец годовалому ребенку

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Depositphotos

Годовалый мальчик пострадал от укуса хищной рыбы, которую родители держали в домашнем аквариуме. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в поселке Кормиловка, семья держала в домашнем аквариуме пиранью, проблем с питомцем не возникало. В один из дней рыба привлекла внимание годовалого сына пары.

Мальчик придвинул к аквариуму игрушечную машинку, встал на нее и опустил руку в воду, пиранья укусила ребенка за палец.

Ребенка госпитализировали в районную больницу, где у него диагностировали травматическую ампутацию основной фаланги пальца правой кисти.

Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить правоохранительным органам.

Ранее крокодил напал на сотрудника зоопарка и откусил ему фалангу пальца.

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