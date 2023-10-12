Пиранья откусила ребенку палец в Омской области

Годовалый мальчик пострадал от укуса хищной рыбы, которую родители держали в домашнем аквариуме. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в поселке Кормиловка, семья держала в домашнем аквариуме пиранью, проблем с питомцем не возникало. В один из дней рыба привлекла внимание годовалого сына пары.
Мальчик придвинул к аквариуму игрушечную машинку, встал на нее и опустил руку в воду, пиранья укусила ребенка за палец.
Ребенка госпитализировали в районную больницу, где у него диагностировали травматическую ампутацию основной фаланги пальца правой кисти.
Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить правоохранительным органам.
Ранее крокодил напал на сотрудника зоопарка и откусил ему фалангу пальца.