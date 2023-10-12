Врач объяснил, как правильно дышать на тренировке в спортзале

Во время силовых тренировок в спортзале важно правильно дышать, чтобы улучшить контроль над движениями и обеспечить эффективную работу мышц. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал терапевт Игорь Видяскин.

«Во время силовых тренировок важно не забывать, что вдох делается в момент расслабления мышц, а выдох — в момент их напряжения, когда прилагается наибольшее усилие. Например, при поднятии штанги выдох совершается в момент ее подъема, а вдох — при ее опускании», — объяснил врач.

Вдох, по его словам, важно делать через нос, поскольку в носовой полости воздух увлажняется и фильтруется, что помогает избежать раздражения и пересушивания дыхательных путей. Также не стоит задерживать дыхание во время упражнений, чтобы предотвратить недостаток кислорода в тканях, добавил специалист.

Вице-президент Национального фитнес-сообщества Елена Рябинкова до этого предупредила, что перед занятиями спортом важно отказаться от употребления кофе, чая и других напитков, содержащих кофеин. Во время тренировки, по ее словам, лучше пить негазированную воду.

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