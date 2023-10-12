ВСУ обстреляли два села в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины произвели обстрел сельскохозяйственного предприятия в Стародубском округе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы обстреляли населенные пункты Азаровка и Демьянки Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет», — сообщил Богомаз.

Он также отметил, что при обстреле Азаровки также пострадали производственные помещения и животные сельхозпредприятия. В селе Демьянки поврежден жилой дом, но никто не пострадал. Также на местах работают оперативные службы.

Ранее Богомаз сообщал, что в Брянской области 16-летняя девушка получила ранения в результате обстрела маршрутки со стороны ВСУ. По информации Telegram-канала, несовершеннолетняя девушка получила осколочные ранения рук в результате обстрела маршрутки с людьми в Суземке. Врачи скорой помощи доставили школьницу в больницу в поселке Навля.

Сейчас специалисты осматривают территорию подвергшегося обстрелу поселка и выясняют масштабы причиненного ущерба. На месте работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

Ранее в селе Графовка из-за обстрела со стороны ВСУ оказались повреждены линии электропередачи.