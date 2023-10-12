Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Брянской области под обстрел ВСУ попали два села

Богомаз: в Брянской области под обстрел ВСУ попали Азарова и Демьянки

close
100%
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Азаровка и Демьянки Стародубского муниципального округа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрела села Азаровка получили частичные повреждения производственные помещения сельскохозяйственного предприятия. Пали несколько животных.

В селе Демьянки частично поврежден один жилой дом. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Накануне сообщалось, что в Брянской области 16-летняя девушка получила ранения в результате обстрела маршрутки со стороны ВСУ. По информации Telegram-канала Mash, несовершеннолетняя девушка получила осколочные ранения рук в результате обстрела маршрутки с людьми в Суземке. Врачи скорой помощи доставили школьницу в больницу в поселке Навля. Всего четыре мирных жителя, включая 16-летнюю школьницу, пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ, рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Ранее в селе Графовка из-за обстрела со стороны ВСУ оказались повреждены линии электропередачи.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий