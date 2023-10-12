В Брянской области под обстрел ВСУ попали два села

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Азаровка и Демьянки Стародубского муниципального округа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрела села Азаровка получили частичные повреждения производственные помещения сельскохозяйственного предприятия. Пали несколько животных.

В селе Демьянки частично поврежден один жилой дом. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Накануне сообщалось, что в Брянской области 16-летняя девушка получила ранения в результате обстрела маршрутки со стороны ВСУ. По информации Telegram-канала Mash, несовершеннолетняя девушка получила осколочные ранения рук в результате обстрела маршрутки с людьми в Суземке. Врачи скорой помощи доставили школьницу в больницу в поселке Навля. Всего четыре мирных жителя, включая 16-летнюю школьницу, пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ, рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Ранее в селе Графовка из-за обстрела со стороны ВСУ оказались повреждены линии электропередачи.