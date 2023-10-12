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Политик заявил о стремлении США извлечь максимальную выгоду от конфликта на Украине

Медведчук: США не пытаются «затушить конфликт на Украине»

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Стремление Вашингтона извлечь из конфликта на Украине как можно больше выгоды скоро вызовет отторжение у киевских властей, которые поймут, что их все это время использовали, написал в своей авторской колонке на платформе «Смотрим.ру» бывший лидер запрещенной сейчас на Украине партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение «Другая Украина».

Он отметил, что США «не пытаются затушить конфликт, способствовать его справедливому разрешению», а просто хотят заработать на нем.

«Союзники все больше понимают, что их не защищают, а только цинично пользуются ими в своих интересах. Не так долго осталось ждать, когда президент Украины Владимир Зеленский снимет погоны фельдмаршала и признается, что его предали те, указания которых он слепо и преступно выполнял вопреки интересам украинского народа», — написал Медведчук.

По его словам, политика США скатилась до того, что делит на своих и чужих по национальному признаку.

«Украинцы — «хорошие», а русские — «плохие», израильтяне — «хорошие», палестинцы — «плохие», косовары — «хорошие», сербы — «плохие», список можно продолжать долго. Все это приводит к тому, что «свои парни» для Вашингтона пытаются решить свои вопросы силой, зная, что военная машина США их поддержит», — добавил он.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка выделит Украине дополнительную помощь на сумму более $1 млрд.

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