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В Крыму девочка-подросток попала в больницу с ножевым ранением после ссоры с отчимом

Крымчанин поссорился с 15-летней падчерицей и вонзил ей в спину метательный нож

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Телеграм-канал «Сапа Юг»

В Крыму 15-летняя студентка местного колледжа попала в больницу из-за домашней поножовщины. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Юг».

Девушка выросла в неблагополучной семье, ее мать была судима и поставлена на учет в ПДН. При этом, по данным источника, 46-летний сожитель женщины не имеет криминального прошлого.

Известно, что мужчина ударил свою падчерицу метательным ножом во время бытовой ссоры. Пострадавшая была госпитализирована в Судакскую ЦРБ с колото-резаной раной спины.

Холодное оружие, которым воспользовался взрослый, изъято. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

Ранее в Москве мужчина регулярно избивал годовалого сына своей сожительницы.

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