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Яхта с лицом звезды «Титаника» села на мель в Петербурге

В Петербурге яхта с лицом Леонардо Ди Каприо села на мель

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Северо-Западная транспортная прокуратура

В Петербурге прокуратура проводит проверку после того, как яхта с изображением актера Леонардо Ди Каприо села на мель. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел недалеко от Яхтенного моста, в трех метрах от берега. Судно под названием «Гэтсби» село на мель. На момент произошедшего на борту было два человека, никто из них не пострадал.

Причиной произошедшего стали неисправность двигателя и погодные условия.

На данный момент в сложившейся ситуации разбираются правоохранители. Они выяснят, исполняли ли владельцы судна законодательство о безопасности плавания. В случае необходимости правоохранители примут меры.

Ранее в Вологде мужчина угнал теплоход.

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