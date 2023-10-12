Дорожно-строительная бригада обнаружила во Флориде лодку XIX века

В США рабочие во время ремонта дороги нашли лодку XIX века, пишет издание UPI.

Как сообщает министерство транспорта Флориды, часть деревянной лодки была найдена во время работы над дренажной системой в центре города. В настоящее время специалисты, установившие, что лодка была сделана примерно в XIX веке, работают над ее безопасным извлечением.

«Лодка имеет характеристики судна местной постройки, скорее всего используемого для рыбалки или для обычных перевозок», — рассказал археолог Джеймс Дельгадо.

Также на месте раскопок были найдены другие предметы, в том числе старый кожаный ботинок.

«Мы обнаружили фрагменты старых керамических контейнеров, бутылок, ржавые куски железа», — добавил Дельгадо.

Ранее археологи нашли древнейшие человека в Северной Америке, которым, примерно, около 23 тысяч лет.