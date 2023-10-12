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Москвичка избила внучку из-за ошибок в домашнем задании

В Москве бабушка избила свою внучку из-за домашнего задания

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Depositphotos

В Москве 63-летняя пенсионерка избила свою 9-летнюю внучку из-за ошибок в домашнем задании. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, бабушка забрала внучку из школы и отвела домой, где девочка села за домашнее задание. После того как школьница закончила, пенсионерка проверила работу и нашла в ней много ошибок.

Бабушка, которую разозлили ошибки в домашнем задании, начала бить внучку по лицу. Потом она повалила ребенка на кровать и стала избивать школьницу уже там.

Факт избиения ребенка вскрылся, когда за девочкой приехала мать. Женщина увидела у дочери на лице синяки и отвела в больницу. Медики, осмотревшие школьницу, сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Ранее в Смоленске родителям школьников пригрозили полицией из-за домашнего задания.

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