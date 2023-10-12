Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пенсионер изнасиловал годовалого внука прямо на улице

Во Франции 67-летний мужчина был задержан после того, как надругался над внуком

close
100%
Gerard Bottino/Global Look Press

На юге Франции пожилой мужчина надругался над собственным внуком, родившимся в сентябре 2022 года. Об этом сообщает Actu17.

8 октября местная жительница Марселя обратилась к правоохранителям, когда увидела в окне, как мужчина держит между ног маленького ребенка и пытается вставить ему в рот свой пенис, сидя на скамейке. Вскоре полицейские выяснили, что годовалого мальчика изнасиловал 67-летний горожанин. Пострадавший, как уточняется, приходится ему родным внуком.

Подозреваемого задержали тем же вечером и поместили под стражу. Ребенок был взят под опеку.

По данным СМИ, задержанного должны направить на психиатрическую экспертизу.

Ранее водитель автобуса из Петербурга изнасиловал малолетнюю внучку сожительницы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий