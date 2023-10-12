Пенсионер изнасиловал годовалого внука прямо на улице

На юге Франции пожилой мужчина надругался над собственным внуком, родившимся в сентябре 2022 года. Об этом сообщает Actu17.

8 октября местная жительница Марселя обратилась к правоохранителям, когда увидела в окне, как мужчина держит между ног маленького ребенка и пытается вставить ему в рот свой пенис, сидя на скамейке. Вскоре полицейские выяснили, что годовалого мальчика изнасиловал 67-летний горожанин. Пострадавший, как уточняется, приходится ему родным внуком.

Подозреваемого задержали тем же вечером и поместили под стражу. Ребенок был взят под опеку.

По данным СМИ, задержанного должны направить на психиатрическую экспертизу.

Ранее водитель автобуса из Петербурга изнасиловал малолетнюю внучку сожительницы.