Пожилым людям стоит есть семена подсолнечника, потому что они помогают укрепить сердечно-сосудистую и нервную системы, а также улучшают работу кишечника. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

«Семечки содержат достаточное количество магния, это полезно для пожилых людей. Он улучшает работу сердечно-сосудистой системы, нервных клеток, нервной ткани, защищает ее от перегрузок. Также магний улучшает перистальтику кишечника, с которой у пожилых есть проблемы», — уточнил эксперт.

Кроме того, в них содержится много белка, который также необходим для представителей старшего поколения. Однако семечки не являются полноценной заменой остальных белковых продуктов, предупредил врач. Арзамасцев добавил, что этот продукт также является источником полезных жиров, которые способствуют улучшению работы сердца и мозга, а также защищают клетки печени и способствуют укреплению и профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Научный сотрудник National Geographic до этого рассказал, что диета с высоким содержанием овощей, круп, бобовых, орехов и фруктов позволит увеличить продолжительность жизни.

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