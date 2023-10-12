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Доктор Мясников назвал три способа предупредить появление артрита

Доктор Мясников: для профилактики артрита необходимо движение

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Shutterstock

Активный образ жизни, упражнения на суставы и прямая спина – это три важных составляющих профилактики артрита, заявил заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников. Также нельзя игнорировать боль в конечностях и следует заранее принимать меры, подчеркнул он в беседе с «Общественной службой новостей».

Под диагнозом «артрит» может скрываться целая группа заболеваний, которые поражают суставы и носят воспалительный характер. В их числе наиболее распространены ревматоидный, псориатический, подагрический, посттравматический и другие виды заболевания, отметил врач. При продолжающейся боли в течение полугода необходимо тщательное обследование, подчеркнул он.

Боль снять помогают хондропротекторы, инъекции гиалуроновой кислоты – правда, эффект длится недолго. Также необходимо делать определенные упражнения.

Чтобы предостеречь развитие заболевания необходимо двигаться, разрабатывать каждый сустав в течение дня, чтобы они «не превращались в загустевающее желе», заявил Мясников. В том числе нужно упражнять плечи, локти, кисти, тазобедренные суставы, колени и голеностоп.

Второй важной составляющей является внимание к боли в конечностях – игнорировать ее нельзя, подчеркнул доктор. И третий важный фактор – это прямая спина, которая, по словам специалиста, позволяет равномерно распределять нагрузку на тело.

«Например, нельзя нести тяжелую сумку с одной стороны, – пояснил Мясников. – Чтобы автомобильная резина служила долго, нужно избегать резких стартов и соблюдать скоростной режим, а также не наезжать на бордюры. Аналогично и с суставами — нужно экономно использовать их ресурсы, чтобы они сохранялись до старости».

Напомним, врачи считают лечение артрита моноклональными антителами самым эффективным. Сообщалось также, что в России работают над созданием технологии персонификации лечения артрита, чтобы делать верный выбор препаратов для каждого пациента.

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