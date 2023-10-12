Россиянин похитил бывшую жену и удерживал ее в своем доме, регулярно избивая

В Омской области мужчина похитил бывшую жену и запер в своем доме против ее воли. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного управления СК России.

Все произошло в мае этого года. Пьяный 54-летний житель поселка Большеречье встретил на улице свою бывшую жену. Тогда он силой посадил ее в машину и привез в свой дом. Там мужчина избил пострадавшую и ограничил ее в свободе. Как было установлено, он систематически унижал и истязал женщину, но та смогла сбежать из плена вечером следующего дня и вернулась домой.

Той же ночью экс-супруг пришел по месту жительства пострадавшей, выбил запертую дверь и избил нового партнера бывшей супруги. Он стал угрожать сожителям, а затем еще три дня подряд избивал женщину, если видел ее на улице.

Правоохранители взяли его под стражу, суда он дожидался, будучи арестованным.

В итоге за незаконное проникновение в жилище, угрозы расправой, а также истязание и похищение подсудимого приговорили к наказанию в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее пенсионер-садомазохист похитил мужчину и удерживал его в своем доме, подвергая пыткам.