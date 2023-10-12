В Польше задержали двух украинцев за перевозку нелегальных мигрантов

Сотрудники польской пограничной охраны задержали двух граждан Украины, которые пытались вывезти из Латвии в Германию 20 мигрантов-нелегалов. Об этом сообщили на радиостанции RMF24.

По данным журналистов, украинцы въехали в Польшу из Литвы на двух машинах с латвийскими регистрационными номерами. В авто были граждане Египта, Индии, Ирака, Йемена, Пакистана и Сомали.

В ближайшее время всем нелегалов вернут в Литву, то есть в то государство, откуда они прибыли в Польшу.

Самим украинским перевозчикам по польским законам грозит до восьми лет тюрьмы.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупреждал, что многие страны Европейского союза не хотят соглашаться на принудительную релокацию нелегальных мигрантов. Однако многие боятся «диктата» Брюсселя и Берлина.

Еще замглавы Министерства внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик рассказал, что нелегальные мигранты в Польше притворяются беженцами, чтобы попасть в Германию, тем самым обманывая «глупую Европу».

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.