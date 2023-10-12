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На Украине назвали число населенных пунктов без электричества

«Укрэнерго» сообщило о 487 населенных пунктах на Украине без электричества

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Unsplash

Сегодня 487 населенных пунктов Украины остаются без электричества. Об этом сообщает «Лента.ру».

По информации «Укрэнерго», населенные пункты остаются без электричества из-за боевых действий и по иным причинам. Новые повреждения электросетей были зафиксированы в Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Заместитель министра энергетики страны Светлана Гринчук заявляла, что Украине хватит накопленных запасов газа для того, чтобы благополучно пройти отопительный сезон, объем природного газа в хранилищах превысил отметку в 15,7 млрд кубометров.

В сентябре губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал об обстреле села Попово-Лежачи Глушковского района. Глава региона уточнил, что никто из жителей не пострадал.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».

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