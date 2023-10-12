В Евпатории полуслепой пенсионер с окровавленными руками ударил школьника заточкой и чуть не затащил в подъезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По информации Telegram-канала, 65-летний россиянин с руками в крови подбежал к незнакомому 12-летнему мальчику на улице и несколько раз ударил его заточенной отверткой. После этого пенсионер попытался затащить ребенка в свой подъезд, но у него ничего не вышло — школьник расстегнул верхнюю одежду, выскользнул из нее и убежал.

Ранений от заточки мальчик не получил. Его спасла толстая куртка.

Нападавшего нашли и допросили, сообщает «Mash на волне». Мужчина является инвалидом по зрению и выпивает. Он рассказал, что перепутал школьника со своим обидчиком.

Ранее пьяный россиянин пытался на улице задушить девочку удавкой.