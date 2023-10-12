Психолог назвала причины участившегося насилия среди школьников

Клинический психолог Анастасия Галимова в эфире Tsargrad.tv прокомментировала случай избиения пятиклассника сверстниками в Новосибирске. По ее словам, агрессия у детей часто возникает из-за недостаточной загруженности внешкольной работой.

«Есть у меня подозрение, что в некоторых школах внеклассные занятия сейчас почти исключены. И всецело родители должны обеспечивать досуг ребенка. Раньше у школьников было больше совместных мероприятий — походы, театры. Сейчас же учителям усложнили процедуру выезда с детьми за пределы школы. Дети постоянно к чему-то готовились, это их объединяло», – отметила специалист.

Еще одной причиной участившегося школьного насилия, по ее словам, является зависимость детей от видеоигр. Виртуальный мир мешает здравому восприятию реальности, пояснила Галимова.

Каждый случай проявление агрессии, по мнению психолога, нужно рассматривать отдельно. Причиной такого поведения, в том числе, могут быть проблемы в семье, заключила она.

СУ СКР по Новосибирской области сообщало, что следователи проверяют видео, на котором видно, как группа несовершеннолетних избивает ровесника. Уточнялось, что инцидент произошел 29 сентября на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска. По данным СМИ, 11-летние школьники применили насилие в отношении своего одноклассника.

Ранее в Дагестане подросток избил сверстника на глазах у своих друзей.