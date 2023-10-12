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В США полицейские проигнорировали вызов и продолжали играть в Pokemon Go

Сomplex: в США уволили полицейских, не ответивших на вызов ради игры Pokemon Go

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Idris Solomon/Reuters

В США двое полицейских были уволены со службы после того, как проигнорировали вызов и продолжили играть в Pokemon Go на своих смартфонах, пишет Complex.

Офицеры полиции Лос-Анджелеса Луис Лозано и Эрик Митчелл находились на смене, когда получили сообщение о том, что в торговом центре произошло ограбление. Однако патрульные проигнорировали вызов и продолжили играть в Pokemon Go. Кроме того, полицейские нарушили при этом правила дорожного движения.

«О, это улица с односторонним движением», — заметил один из офицеров.

Луис и Эрик рассказали, что не слышали о том, что их вызывают на подмогу, так как рядом с ними было слишком много машин и громких звуков. Им было предъявлены обвинения по шести пунктам нарушений при исполнении служебных обязанностей — они уволены, а их апелляции были отклонены.

Ранее сообщалось, что на кладбище в Сингапуре запретили ловить покемонов.

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