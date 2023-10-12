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Россиянам рассказали о причинах и способах борьбы с расслоением ногтей

ОСН: онихолизис может появиться из-за травмы или нехватки витаминов

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Онихолизис или отслаивание ногтевой пластины может быть вызвано как травмированием ногтя, так и нехваткой нужных витаминов. Бороться с заболеванием на ранних этапах можно народными средствами, но лучше все-таки обратиться к врачу, выяснила «Общественная служба новостей».

Чаще всего отслаивание начинается из-за попадания под ноготь занозы или другой травмы. Причем развитие заболевания говорит о низкой прочности ногтевой пластины на фоне нехватки витаминов.

Активнее заболевание будет в случае, если под ноготь попала инфекция. Его причиной может стать, к примеру, маникюр или педикюр с использованием некачественных или нестерильных средств.

Выяснить причину возникновения заболевания и выбрать верный курс лечения поможет врач. В частности, он может прописать курс витаминов, новый рацион питания.

На ранних стадиях также можно использовать народные средства. К примеру, ванночки на основе морской соли. Для этого нужно одну столовую ложку средства развести в 0,5 л теплой воды и опустить в нее воду на 20 минут, повторять процедуру нужно трижды в неделю.

Можно также делать настойки из череды, чистотела, подорожника, хвоща, крапивы, шалфея и ромашки (по 1 ст. л. каждой травки на 0,25 л воды), опуская в них пальцы на полчаса. Помогает и компресс из алоэ, обладающий антибактериальным эффектом. Носить его следует по 30-40 минут.

Напомним, врачи также предупреждают, что онихолизис может возникнуть, в том числе, з-за употребления спиртного перед маникюром, непереносимости компонентов в гель-лаке или использования слишком мощной лампы. Спровоцировать заболевание может также прием антибиотиков и других препаратов.

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