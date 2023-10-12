Представителей Wildberries и банков вызвали в Генпрокуратуру

Генпрокуратура вызвала представителей Wildberries и банков из-за очередного обновления в правилах торговой площадки, сообщает Mash.

В письме Генпрокуратура уведомила о начале проверок по факту публикаций в СМИ, связанных с введением в Wildberries дополнительных комиссий при покупке товаров, оплачиваемых с помощью Visa и MasterCard, а также с взиманием платы за возврат товаров.

В 17.00 в Генпрокуратуре пройдет рабочее совещание по этому вопросу. Ведомство потребовало участия в нем представителей компании.

В Wildberries введение комиссий объяснили тем, что платежи обрабатывать напрямую не получается из-за введенных против РФ санкций, пишет Mash. Отмечается, что до этого маркетплейс работал в таких условиях в течение полутора лет, теперь же решил «перекинуть» нагрузку на покупателей. В компании также предлагают покупателям переходить на отечественные системы.

Mash напоминает, что все карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, с марта 2022 года уже перестали относиться к американским корпорациям, так как операции, проведенные с ними, обрабатывает отечественная Национальная система платежных карт.

Комиссию для покупателей с картами Visa и Mastercard в размере 3% Wildberries начал взимать 9 октября, писали «Ведомости».

В Госдуме заявили, что это незаконно.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.