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Пожар в классе школы в Анапе попал на видео

В школе Анапы произошел пожар в классе

В классе анапской школы произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Кубань 24».

По информации Telegram-канала, в классе загорелся провод. На кадрах очевидцев видно, как полыхает, предположительно, удлинитель возле школьной доски и к потолку поднимается черный дым.

Присутствовавшие в классе в момент возгорания ученики собрали свои вещи и покинули помещение. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание.

Огонь удалось потушить до приезда сотрудников экстренных служб, передает Telegram-канал. Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало.

До этого, 11 октября, на юге Сахалина эвакуировали школу №3 из-за возгорания. Предварительно, причиной также стало короткое замыкание.

Ранее в Екатеринбурге спасатели МЧС ликвидировали пожар в школьной пристройке.

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