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Американец выиграл второй по величине в истории США джекпот Powerball

Житель Калифорнии выиграл в лотерею $1,76 млрд

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Американец выиграл в лотерею $1,76 млрд (169 миллиардов рублей), получив второй по величине выигрыш в истории США и один из крупнейших джекпотов Powerball за всю историю, пишет The New York Times.

Известно, что счастливчиком стал житель Калифорнии, его имя пока не объявлено. Этим летом там же был выигран еще один джекпот на сумму $1,08 миллиарда. В августе во Флориде один билет выиграл джекпот Mega Millions в размере $1,58 миллиарда.

Обладателю приза предоставляется выбор: или он получает всю сумму долями в течение 29 лет, или один раз получает $774 млн. За выигрыш ему придется оплатить налог в размере 24-37% от суммы.

Самый крупный лотерейный джекпот Powerball был выигран 7 ноября 2022 года. Билет был продан в Альтадене в Калифорнии. Его обладатель выиграл $2,04 миллиарда (более 197 миллиардов рублей).

В октябре сообщалось, что в Свердловской области неизвестный выиграл пять миллионов рублей и не пришел за призом.

Ранее россиянин выставил на продажу пятикопеечную монету за 70 млн рублей.

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