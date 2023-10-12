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В учебные заведения по всей Эстонии поступили письма с угрозами взрыва

ERR: в учебные заведения по всей Эстонии поступили письма с угрозами взрыва

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Ints Kalnins/Reuters

В образовательные учреждения по всей Эстонии по электронной почте поступили письма с угрозами взрыва. Об этом сообщает ERR со ссылкой на полицию.

«В ночь на четверг, 12 октября, десяткам учреждений по всей Эстонии, включая школы и детские сады, по электронной почте была разослана угроза взрыва на русском языке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что письмо на русском языке и с орфографическими ошибками было отправлено в 2:28 ночи на сотни адресов электронной почты по всей стране.

Несколько дней назад аналогичная волна угроз о взрыве прокатилась и в Латвии. По данным полиции, речь идет о масштабной волне спама, целью которой является нарушение работы учреждений.

До этого стало известно, что киберпреступники начали собирать медицинские данные российских граждан. Пользователь, оставаясь анонимным, заявил, что получил доступ к данным компании 23andMe, одного из крупнейших провайдеров ДНК-исследований. Он предложил продать данные от 100 до 100 тысяч профилей.

Ранее россиянам дали советы, как защититься от спам-рассылок.

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