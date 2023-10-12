В Киеве произошла стрельба

В Киеве в одном из районов города произошла стрельба. Об этом сообщает Klymenko Time.

Отмечается, что на месте происшествия находится много полицейских, есть пострадавшие в результате инцидента.

Официальных комментариев по произошедшему пока нет.

6 октября сообщалось, что в Киеве произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua». При этом отмечается, что в Киеве тревога не объявлялась.

1 октября в Киеве произошел взрыв, а также пожар на Лесном массиве. По данным Telegram-канала издания «Зеркало недели», взрывы также произошли в Харькове, городе Запорожье и вблизи Краматорска. Мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что в городе произошли как минимум четыре взрыва.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.