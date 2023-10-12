Zoom повторно отказался локализовать данные россиян и получил крупный штраф

Суд в Москве оштрафовал сервис видеосвязи Zoom на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ. Об этом ТАСС сообщили в мировом судебном участке № 422, где приняли это решение.

Согласно закону, компании за подобное нарушение грозил штраф до 18 млн рублей.

12 июля 2022 года Zoom оштрафовали 1 млн рублей за первичное нарушение закона о локализации персональных данных.

В конце прошлого года стало известно, что Zoom не может исправить критическую уязвимость в версии для MacOS. До этого независимый исследователь безопасности Патрик Уордл обнаружил критическую уязвимость в установщике Zoom для MacOS, которую разработчики исправили в августе 2022 года, но только отчасти.

Также лето 2022 года российский суд оштрафовал Snapchat на 1 млн рублей по закону о персональных данных.

Ранее главному редактору «Вечерних ведомостей» Владиславу Постникову назначили штраф в 195 тысяч рублей по статье о дискредитации армии.