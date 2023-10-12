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Нидерланды начали расследование в отношении сервиса «Яндекса»

Нидерланды расследуют дело в отношении Yango из-за закона о передаче данных ФСБ

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Shutterstock

Власти Нидерландов начали расследование в отношении сервиса для заказа такси российской компании «Яндекс» Yango из-за опасений относительно сбора данных клиентов в Европе. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что беспокойство у нидерландских властей вызывает закон, вступивший в силу в России 1 сентября. Согласно этому закону, теперь службы такси должны передавать Федеральной службе безопасности РФ информацию о поездках своих клиентов. Также онлайн-сервисы обязали предоставить ФСБ «круглосуточный удаленный доступ» к информационным системам и базам данных, используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси.

Расследование в отношении сервиса Yango (принадлежит зарегистрированной в Нидерландах Yandex N.V.) проводится в соответствии с регламентом Европейского союза о защите персональных данных.

Ранее сообщалось, что цены на такси выросли на 44% в ряде регионов.

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