В токийском ресторане для блюд используют соус из банки, которую не мыли 60 лет

Популярный ресторан в Токио прославился тем, что добавляет в свои блюда соус из банки, которую не мыли 60 лет, пишет Oddity Central.

Репортаж о ресторане появился на местном телешоу, где выяснилось, что секрет этого места кроется в специальном соусе, хранящемся в банке, которую не мыли 60 лет. Сообщается, что заведение было открыто в 1933 году дедушкой нынешнего владельца.

Традиция добавлять в блюда соус, не чистя емкость, соблюдается уже тремя поколениями рестораторов, и сегодняшний хозяин закусочной уверен, что именно в этом кроется секрет успеха и неповторимый вкус блюд.

Кроме того, повара на кухне уверяют, что соус не представляет опасности для людей. Каждый день его подвергают термической обработке. Впрочем, пользователей соцсетей этот аргумент не убедил. Многие люди уверены, что в ресторане царит антисанитария, и они ни за что бы туда не пришли.

Ранее в Сингапуре волосы посетительницы ресторана загорелись от чайной свечи.