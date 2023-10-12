В МИД РФ заявили, что прорабатывают с Египтом вопрос о вывозе россиян из Израиля

МИД России прорабатывает вопросы эвакуации граждан РФ из зоны палестино-израильского конфликта совместно с властями Египта. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передал ТАСС.

» <…> мы прорабатываем в том числе с Египтом вопросы эвакуационных мероприятий», — сказала дипломат на полях круглого стола «Россия — Турция: роль медиа в укреплении сотрудничества».

11 октября посол России в еврейском государстве Анатолий Викторов заявил, что находящимся в Израиле россиянам рекомендуется не дожидаться дальнейшего обострения обстановки в стране и уезжать оттуда первыми же рейсами.

На следующий день число заявок на эвакуацию из сектора Газа превысило 550. По данным пресс-секретаря представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алии Зариповой, в этом списке есть граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Палестины.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.